Фирменный стиль мебельной компании

Фирменный стильЗавершен44 заявки556 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание фирменного стиля по мотивам содержания сайта мебельной студии www.prokuhni.com.ua, специализация компании - кухонная мебель под заказ. Буклеты, визитки, лого.

12 лет назад
ayax777
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
katishop
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$250
10 дней
Всё СУПЕР!!! Отличная работа. Талантливо, оперативно, с душой. Спасибо!
Очень приятное сотрудничество и общение. Все вовремя и без задержек. Буду рада продолжить!
  • Похожие заказы

  • Дизайн буклета, визитки и настенного календаря

    Здравствуйте. Необходимо разработать фирменный стиль компании и сделать макеты буклета, визитки и настенного календаря. Логотип есть. В предложениях указывайте примеры выполненных работ и примерную стоимость. Спасибо. П.С. Буклет формата А4, с 3 сгибами. В приложении образец календаря. Просьба к фрилансерам, ...

    Фирменный стиль60 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фирменный стиль

    Требуется: доработать логотип и создать фирменный стиль дистрибьютора электр-х сигарет шапка для сайта баннеры буклеты дизайны коробок Можно частично разным исполнителям. выбор исполнителей после 10 июля

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка фирменного стиля.

    $50

    Задание: Нужно разработать фирменный стиль для кадрового агентства. Агентство называется ККУ или Кадровая Корпорация Украины. Основные цвета белый и голубой. Требуется отрисовать логотип из картинки которую я прикрепил к заданию, только хочу учесть что там не ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Брендирование в соц. сетях

    Необходимо по примеру дизайна сайта сделать стилизацию аккаунтов компании в социальных сетях. Исполнитель должен понимать как и зачем вешать корпоративный дизайн на группы в социалках.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Брендбук (быстро)

    Срочно требуется изготовить брендбук. Есть логотип, нужно все остальное. Особое внимание нужно уделить красивому фону, т.к. планируется размещение графики на шатрах. Список примерно из 20 позиций. Предложите сроки и стоимость.

    Фирменный стиль32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется разработать фирменный стиль

    $100

    Цель: Необходимо разработать с нуля дизайн и стиль для компании и web-сайта электротехнической направленности(продажа электротехнической продукции и электромонтажные работы). Краткое описание: Для компании и web-сайта необходимо придумать название, исходя из него подобрать доменное имя руководствуясь сроком ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад