Фирменный стиль мебельной компании

Здравствуйте. Необходимо разработать фирменный стиль компании и сделать макеты буклета, визитки и настенного календаря. Логотип есть. В предложениях указывайте примеры выполненных работ и примерную стоимость. Спасибо. П.С. Буклет формата А4, с 3 сгибами. В приложении образец календаря. Просьба к фрилансерам, ...
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Создание фирменного стиля по мотивам содержания сайта мебельной студии www.prokuhni.com.ua, специализация компании - кухонная мебель под заказ. Буклеты, визитки, лого.
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