Приватный проект для Восток Ольги на лого+стиль

Сотрудничество с Олей вызывает только положительные эмоции - во первых это высокий уровень профессионализма, во вторых - это тот человек, который не будет спать ночами, но сделает работу в обещанный срок! Работаю с Олей не первый день. Рекомендую, как превосходнейшего исполнителя!