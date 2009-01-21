Фирменный стиль + редизайн сайта

Фирменный стильЗакрыт67 заявок599 просмотров
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1. требуется придумать фирменный стиль: для рекламы, буклетов, визиток, сайта, логотип и тп. все должно быть в удобном для использования виде (т.е готово для изменения дизайна сайта, для рекламы и тп)

2. сделать редизайн сайта в соответствии с фирменным стилем

прошу писать сроки и цену по каждому пункту отдельно.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
15 лет назад
tekila
Петр 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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