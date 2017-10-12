Здравствуйте! Название компании во вложении. Нужно разработать логотип и фирменный стиль, а именно, визитку, фирменный бланк, конверт и тд. Все это необходимо разработать в Кореле и передать в CDR формате 1 вариант в векторе, 2 ...
Комплексная идентификация для торговой марки кофе "Кени-Кофъ"
Разработка торговой марки, упаковки, и полиграфической продукции для продвижения бренда.
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