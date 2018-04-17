Логотип и фирменный стиль

Фирменный стильЗакрыт4 заявки135 просмотров
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1. Необходимо сделать логотип в виде профиля лица клиента (фото прилагается) и фирменный стиль.

Визитки, фирменный бланк, конверт, вывески кабинетов и указатели.

2. Название Юридическая компания "Земельные споры".

Специализируется на вопросах связанных с владением земельных участков и тд.

3. Возможные цвета логотипа и фирменного стиля

красный, черный, золотой, белый, зеленый, деревянный.

4. Клиент достаточно амбициозный и не обычный человек.

5. Нужно предоставить 3-5 вариантов логотипа для выбора.

6. Сделать логобук по окончании работы для грамотного использования логотипа в дальнейшем.

6 лет назад
Leonado86
Ленар 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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