Создать дизайн визитки и флаер

Для туристической фирмы на Гаваях. Что требуется по заказу:

1) лого уже готов и его нужно будет встроить в дизайн.

2) дизайн визиток и дизайн флаера – файлы должны быть готовы для принта, т.е. PDF весии отдельные (CMYK).

Задания идут на русском, продукты созданные вами для печати будут идти на английском. Для отбора напишите первым словом печать. Полиграфией раньше не занимались, поэтому хотелось бы поработать с людьми кто этим постоянно занимается.

Цена договорная.