Создать дизайн визитки и флаер

Нужно сделать: 1. Разработать новый более современный дизайн визиток 2. Перевести логотип в вектор, белые точки сделать синими (как фон) 3. Перевести логотип utp maintenance в вектор На выходе: Макет в векторе в текстовом виде для правок + шрифты Интересует цена и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для туристической фирмы на Гаваях. Что требуется по заказу:
1) лого уже готов и его нужно будет встроить в дизайн.
2) дизайн визиток и дизайн флаера – файлы должны быть готовы для принта, т.е. PDF весии отдельные (CMYK).
Задания идут на русском, продукты созданные вами для печати будут идти на английском. Для отбора напишите первым словом печать. Полиграфией раньше не занимались, поэтому хотелось бы поработать с людьми кто этим постоянно занимается.
Цена договорная.
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