Сделать в едином стиле: обложку для ВК, аватарку, прайс лист, визитку

Фирменный стильЗакрыт15 заявок167 просмотров
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Требуется опытный дизайнер, который смог бы создать в едином стиле:

  • Обложку для группы ВК
  • Аватарку
  • Шаблон-картинку для публикации в Инстаграм
  • Прайс Лист
  • Визитку
Тематика: бьюти-индустрия: шугаринг (сахарная депиляция).

В заявке укажите свой опыт, ссылку на портфолио, стоимость данного проекта и сроки выполнения.

6 лет назад
Ksu174
Ксения 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
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