Для туристической фирмы на Гаваях. Что требуется по заказу: 1) лого уже готов и его нужно будет встроить в дизайн. 2) дизайн визиток и дизайн флаера – файлы должны быть готовы для принта, т.е. PDF весии отдельные ...
Сделать в едином стиле: обложку для ВК, аватарку, прайс лист, визитку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный дизайнер, который смог бы создать в едином стиле:
- Обложку для группы ВК
- Аватарку
- Шаблон-картинку для публикации в Инстаграм
- Прайс Лист
- Визитку
В заявке укажите свой опыт, ссылку на портфолио, стоимость данного проекта и сроки выполнения.
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