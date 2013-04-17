Нужно разработать бренд бук и фирменный стиль компании. по примеру уже имеющего бренд бука. Имеется логотип.
Нужен фирменный стиль
Нужна помощ в разработке брендбука для организации.
Есть логотип ,его могу выслать по запросу.
Просьба предоставить 2-3 варианта элементов фирменных.
вот что нужно показать в брендбуке:
- ручка фирменная
- визитка
- чашка фирменная
- флажек фирменный
- конверт А4, евроконверт
- бланк фирменный
Оплата происходит следующим образом:
70 % после утверждения брендбука в целом
30 % - после исходников
прошу указать стоимость данного задания.
просьба еще указать сроки
Жду от вас ответ.
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