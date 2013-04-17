Нужен фирменный стиль

Всем доброго времени суток! Необходимо создать фирменный стиль для компании занимающейся производством полуфабрикатов для мебели, предметов интерьера, игрушек, головоломок и т.п. из дерева. Т.е. компания занимается разработкой "конструкторов" из дерева, которые после ...