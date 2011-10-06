Разработка фирменного стиля

$150
Фирменный стильЗавершен3 заявки292 просмотра
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Нужно сделать фирменный стиль для ресторана. 2 варианта дизайна каждого элемента ФС.

Лого есть в хорошем качестве.

Элементы фирменного стиля:

1. Визитка заведения.

3. Бланки: для полиграфии + ворд. Анг / русс.

4. Конверт: 110х220,

5. Ежедневник стандартный с логотипом. Цвета: белый, красный, черные шрифты.

6. Стикеры

7. Палитра цветов с кодами

8. Папка для документов.

12 лет назад
TransWrite
Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов
Выбранный исполнитель
tlanta
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$150
5 дней
Татьяна справилась с задачей на 5++. Все было сделано качественно, продуманно и быстро. Спасибо.
Всё на высоте: ТЗ , оплата , человек. Рада сотрудничеству. Рекомендую!