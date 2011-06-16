Ребрендинг брендбука пластиковый профиль для окон

$1000
Фирменный стильЗакрыт24 заявки348 просмотров
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Необходимо:

1. Сделать рестайлинг логотипа сохранив общую преемственность.

2. Сделать бренд бук - визитка, бланк документа, образцы сувенирки, рекламные плакаты, щиты, растяжки.

3. В рамках брендбука разработать концепцию продвижения продукции. (Новые образы) Сейчас эта концепция представлена в прилагаемых jpg.

4. Так же не помешает набор простых динамичных баннеров для интернет.

Материалы можно глянуть на сайте: www.ps-spk.ru. Макеты и логотип есть в cdr.

12 лет назад
vanish
Иван 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
zalphabet
Валерий 
37 летУзбекистан
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$900
25 дней
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