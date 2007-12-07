Royal Foods. Фирменный стиль.

Для сайта бесплатных объявлений с доменным именем Esoroka.ru(сайт пока не существует) необходимо придумать слоган. Яркий, запоминающийся, можно провокационный(в разумных пределах), состоящий из не более 4-х строк. Слоган будет использоваться при раскрутке сайта и будет его визитной ...