1. Необходимо сделать логотип в виде профиля лица клиента (фото прилагается) и фирменный стиль. Визитки, фирменный бланк, конверт, вывески кабинетов и указатели. 2. Название Юридическая компания "Земельные споры". Специализируется на вопросах связанных с владением земельных участков и тд. 3. ...
Сделать дизайн визитки,флаера и банера для магазина косметики.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
магазин будет называться MIX beauty, только в слове mix заметинить i на помаду. Стиль в бело-розовых тонах или бело-сиреневых.
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