Сделать визитку, презентацию (1-2 стр), Медиа-кит, Папку, Фирм.бланк

Фирменный стильЗакрыт15 заявок187 просмотров
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Логотип есть, нужно сделать Визитку, Презентацию (1-2 стр), Медиа-кит (1 стр), папку, Фирменный бланк, Пакет бумажный и заглушку на сайт

5 лет назад
Andreysh2506
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад