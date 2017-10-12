Разработка торговой марки, упаковки, и полиграфической продукции для продвижения бренда.
Создание стиля компании (векторный рисунок + сайт + стиль)
Всем добрый день.
Если коротко - хочу создать свою компанию по управлению инвестициями.
Мой опыт работы на бирже (как управляющего ценными бумагами более 10 лет - смотреть резюме).
Что я хочу донести своим клиентам: "То, что за свою работу отвечаю лично своим именем"
Поэтому есть желание, что бы на визитках был изображен я как генеральный директор и управляющий.
Изначально компания должна была называться kid capital (kid - kuznetcov ivan dmitrievich) = смотреть kidcapital.ru был даже куплен домен и размещен черновик очень грубой формы в черно-белом цвете нарисованный корандашем. Но потом появилась идея назвать проект art capital (от слова искусство - от слогана "искусство управлять инвестициями").
Что я хочу получить - обложку для сайта (похожую на визитку), визитку (векторный рисунок где я изображен в виде нарисованного красками человека - пример визитки и рисунка на пакете смотрите в приложении).
Победитель конкурса
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