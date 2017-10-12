Создание стиля компании (векторный рисунок + сайт + стиль)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен2 заявки244 просмотра
#1$5
#2$3
#3$2

Всем добрый день.

Если коротко - хочу создать свою компанию по управлению инвестициями. 

Мой опыт работы на бирже (как управляющего ценными бумагами более 10 лет - смотреть резюме).

Что я хочу донести своим клиентам: "То, что за свою работу отвечаю лично своим именем"

Поэтому есть желание, что бы на визитках был изображен я как генеральный директор и управляющий.

Изначально компания должна была называться kid capital (kid - kuznetcov ivan dmitrievich) = смотреть kidcapital.ru был даже куплен домен и размещен черновик очень грубой формы в черно-белом цвете нарисованный корандашем.  Но потом появилась идея назвать проект art capital (от слова искусство - от слогана "искусство управлять инвестициями").

Что я хочу получить - обложку для сайта (похожую на визитку), визитку (векторный рисунок где я изображен в виде нарисованного красками человека - пример визитки и рисунка на пакете смотрите в приложении). 

7 лет назад
idkuznetcov
Иван 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

izdelie
Игорь 
54 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

izdelie
Игорь 
54 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
#1

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