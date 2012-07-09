Стиль для ДОУ

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен7 заявок198 просмотров

Уважаемые участники. Детскому садику требуется свой фирменный стиль для продвижения доп.услуг.

Кто может помочь деткам не очень дорого??

Название садика Тютюня. Нужен один единый стиль, так как сейчас идет специальная программа создание бесплатного сайта для ДОУ!

13 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

black-barbie
Наталья 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$10
3 дня
Невероятно благодарна Наталья за ее труд! Несмотря на то что заказчик был капризный Наталье все таки удалось довести проект до конца! Спасибо!
Легко и приятно сотрудничать с заказчиком, спасибо большое! Всегда корректна, оплата в срок! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

black-barbie
Наталья 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад