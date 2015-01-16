Волосы в виде ленты Мёбиуса

Нужно отмоделить и применить модификатор hair and fur так, чтобы изображение напоминало ленту Мёбиуса из прядей волос. Пряди серебристого, черного и золотого цветов.

Как итог работы нужен будет max файл, чтобы я мог довести работу до конца.

Есть два изображения, от которых можно отталкиваться - они прикреплены к этому сообщению.

В ленте из отдельных струнок - понятно, не хватает ощущения того, что это волосы.

А в ленте из волос - нет ощущения, что они объемные, а не из листа бумаги окрашенной.