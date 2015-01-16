Волосы в виде ленты Мёбиуса

Необходимо придумать и нарисовать медведя. Если описать, для чего он нужен, то наиболее близко, к этому подходит создание логотипа. Но по сути своей логотипом он не будет и использоваться будет в других целях. Мишка должен содержать в ...
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Нужно отмоделить и применить модификатор hair and fur так, чтобы изображение напоминало ленту Мёбиуса из прядей волос. Пряди серебристого, черного и золотого цветов.
Как итог работы нужен будет max файл, чтобы я мог довести работу до конца.
Есть два изображения, от которых можно отталкиваться - они прикреплены к этому сообщению.
В ленте из отдельных струнок - понятно, не хватает ощущения того, что это волосы.
А в ленте из волос - нет ощущения, что они объемные, а не из листа бумаги окрашенной.
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