Требуется фотограф для съемки работ по аэрографии, включая процесс аэрографии авто, шлемов и росписи стен. Желаем опыт в подобных проектах. Работа может проходить как в малярном цеху, так и с выездами. Оплата обсуждается, предложите свою цену.
Сделать индивидуальную фотосъемку со спортивным товаром в спортзале
Здравствуйте Интересует индивидуальная фотосъемка с моделью мужчиной спортивного телосложения (20-30 лет) и мальчика (8-13 лет) в спортзале.
Фотосъемка нужна в брутальном спортивном стиле (пример http://boyboopt.tilda.ws/#catalog)
Всего 14 артикулов спортивного товара:
2 цвета перчаток для бокса
шлем закрытый - 3 цвета
шлем открытый - 3 цвета
кимоно карате
щитки мягкие на ноги - 4 цвета
щитки жесткие на ноги - 1 цвет
(У нас есть только товар, все остальное ложится на Ваши плечи)
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