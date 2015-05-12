Bootstrap верстка

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок285 просмотров

Нужно сверстать шаблон используя Bootstrap grid responsive сетку со всевозможными плюшками CSS3 .

Поддержка браузеров начиная с IE9 > .

Адекватная валидность кода , гибкость и комментирование кода .

Вместо картинок иконок использование библиотеку http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/ .

Адекватная пиксель перфектность .

Имеется много работ поэтому желательно долговременное сотрудничество . Приоритет Беларусь . Агенства нет .

https://www.dropbox.com/sh/nw95zhokd6vhwyb/AADxXZPjEmNE0AnYgDv55zoia?dl=0

Bootstrap
10 лет назад
zaymund
41 год
15 лет в сервисе
Был
час назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка Лендинга

    $40

    Нужно сегодня сверстать не сложный лендинг. верстальщик с кем работал сейчас временно не работает. Мы разрабатываем примерно 10 лендингов в месяц, поэтому хотелось бы найти исполнителя на постоянку.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка сайта

    $100

    Есть сайт на водпресс. Необходим внести ряд изменений в соответствие с изменениями в макетах + внести ряд правок. Изменения небольшие - порядка 10 часов работы. Подробности в личку. Требования ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка и сборка на Битрикс

    Сверстать и натянуть макет нового дизайна для сайта alfa-trance.ru на битриксе с сохранением дерева сайта,контента,функционала .1 главная + 1 внутренняя. Доп. задача - после верстки как можно меньше потерять позиции в ранжировании у поисковых систем. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать раздел на сайте.

    Здравствуйте. Необходимо выложить готовый макет страницы на сайт. Адрес страницы вот: http://www.aquatandem.ru/catalog/1260453581.htm В приложении макет страницы в PSD Сразу говорю, админка самописная, на базе ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка и натяжка на Joomla 3

    Фикс - 1024px, кроссбраузерность (работа в IE8 обязательна), аккуратный и продуманный код, W3C. Пишите стоимость, сроки и условия оплаты.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать страницу на основе презентации

    Имеется презентация в PDF (исходник в Indesign): http://сквозная-аналитика.рф/analytics.pdf Требуется сверстать HTML-cтранницу на её основе. Просьба указывать цену сразу и быть на связи в ближайшие часы, проект небольшой, хотелось бы сегодня ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка страницы

    $10

    заявки принимаются только от аккаунтов старше 3 лет, для исключения всех "ботофейков" и неопытных. простая адаптивная верстка внутренней страницы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Внести косметические изменения в верстку сайта

    Есть рабочий сайт, необходимо внести изменения в верстку (изменить шапку, подвал, добавить блоки, поменять внешний вид некоторых страниц с использованием стилей Jquery UI) На сайте установлена система управления (самописная), все объяснения по ...

    jQuery
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка

    Добрый вечер! Требуется очень оперативно сверстать сайт(в том числе адаптивная верстка под все устройства). Имеется ТЗ(слайдеры, поп-ап и т.д.) и исходник в PSD. ОБЯЗАТЕЛЬНО УМЕТЬ ДЕЛАТЬ АДАПТИВНУЮ ВЕРСТКУ. Сроки сжаты.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад