Нужно сегодня сверстать не сложный лендинг. верстальщик с кем работал сейчас временно не работает. Мы разрабатываем примерно 10 лендингов в месяц, поэтому хотелось бы найти исполнителя на постоянку.
Bootstrap верстка
Нужно сверстать шаблон используя Bootstrap grid responsive сетку со всевозможными плюшками CSS3 .
Поддержка браузеров начиная с IE9 > .
Адекватная валидность кода , гибкость и комментирование кода .
Вместо картинок иконок использование библиотеку http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/ .
Адекватная пиксель перфектность .
Имеется много работ поэтому желательно долговременное сотрудничество . Приоритет Беларусь . Агенства нет .
https://www.dropbox.com/sh/nw95zhokd6vhwyb/AADxXZPjEmNE0AnYgDv55zoia?dl=0
Заявки фрилансеров
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