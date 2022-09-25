Необходимо разработать дизайн одноэкранника и выполнить его верстку на платформе Тильда. Тематика проекта связана с автозапчастями. Ожидается качественная реализация и соблюдение всех требований к дизайну.
Доповнене програмування сайту
Мені потрібно створити програму або допрацювати сайт щоб можна було побачити всі відео на ютубі які були додані зі 2005 року по порядку якщо можете дайте поради по цьому
#html #paython
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка20 заявокЗакрыт3 года назад
- $65
Требуется выполнить HTML-верстку лендинга с адаптацией под мобильные устройства. Есть макеты в Figma, всего 5 экранов. Необходима точная реализация дизайна.Завершен3 года назад
Необходимо разработать сайт на основе готового дизайна в Figma. Задачи включают HTML-верстку, создание бэкенда и обеспечение мобильной адаптации. Ожидается качественное исполнение с учетом всех деталей.Завершен3 года назад
Требуется выполнить вёрстку страниц для маркетплейса, используя купленный шаблон React. Ориентир - демо-версия на CMS CS-Cart. Укажите стоимость всей работы и стоимость вёрстки отдельной страницы.HTML-верстка11 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сверстать две страницы простого макета с использованием HTML. Ожидается качественная адаптивная верстка, соответствующая современным стандартам. Подробности о макете будут предоставлены.Завершен3 года назад
- $150
Требуется сверстать новый интерфейс, используя технологию Vue.js, при этом сохранить существующую логику. Основная задача заключается в переносе нового дизайна на старый интерфейс с учетом всех функциональных особенностей.Завершен3 года назад
- $30
Необходимо выполнить доработки сайта на CMS Opencart, включая HTML-верстку. Все работы должны соответствовать предоставленному техническому заданию. Ожидается качественное выполнение и соблюдение сроков.Завершен3 года назад
- $20
Необходимо выполнить фиксированную верстку двух небольших страниц по предоставленному макету. При удовлетворительном результате возможна дальнейшая разработка. Ожидается качественная реализация с соблюдением всех требований к верстке.Завершен3 года назад
Разработать сайт знакомств с функционалом для размещения фотографий и почтовых ящиков. Включить платные услуги, такие как SMS-переводы и VIP-статус. Главная страница должна содержать разделы: дни рождения, активные пользователи, топ-300, последние комментарии и фотографии. Обеспечить закрытие интимного контента для неавторизованных пользователей. Пример сайта будет предоставлен после обсуждения условий.HTML-верстка10 заявокЗакрыт3 года назад