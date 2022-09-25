Доповнене програмування сайту

$75
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки559 просмотров

Мені потрібно створити програму або допрацювати сайт щоб можна було побачити всі відео на ютубі які були додані зі 2005 року по порядку якщо можете дайте поради по цьому

#html #paython

HTML
3 года назад
guest_1664056076798
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
18 лет
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Даниал
 
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3 года назад

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