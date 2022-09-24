Разработать сайт знакомств с функционалом для размещения фотографий и почтовых ящиков. Включить платные услуги, такие как SMS-переводы и VIP-статус. Главная страница должна содержать разделы: дни рождения, активные пользователи, топ-300, последние комментарии и фотографии. Обеспечить закрытие интимного контента для неавторизованных пользователей. Пример сайта будет предоставлен после обсуждения условий.