Требуется выполнить HTML-верстку лендинга с адаптацией под мобильные устройства. Есть макеты в Figma, всего 5 экранов. Необходима точная реализация дизайна.
Сделать одноэкранник на Тильде
Добрый день, необходимо сделать дизайн одноэкранника и сверстать его на тильде. Тематика автозапчасти
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