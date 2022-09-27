Необходимо вверстка лендинга, десктоп, адаптация под мобильный – макет

$65
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен82 заявки1191 просмотр

Необходимо вверстка лендинга, десктоп, адаптация под мобильный – макеты есть.

Всего 5 экранов

Дизайн в figma

Figma
3 года назад
guest_16640139491359
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Grave-Digger
26 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
$65
1 день
Escrow
Очень быстро сдал работу! Впечатлен скоростью работы и качеством! Без ошибок, не надо было отдавать работу на доработку! Рекомендую!
Все супер! Быстрая обратная связь, оплата мгновенная!

Заявки фрилансеров

Алина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
26 отзывов
3 года назад
Grave-Digger
26 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
Максим
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ксения
 
32 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роман
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Шамиль
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
28 отзывов
3 года назад
Денис
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
3 года назад
Максим
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Андрей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
11 отзывов
3 года назад
Нургельди
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Аскар
 
21 год
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Максим
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Михайло
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Бегимай
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Микола
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артём
 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Марк
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
23 года
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 отзыва
3 года назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
39 отзывов
3 года назад
Валерий
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ваня
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Марія
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Никита
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Егор
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анжела
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Руслан
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
60 отзывов
3 года назад
Никита
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Мирзохид
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Михаил
 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
34 отзыва
3 года назад
ТОП-10
HTML-верстка
Артём
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 отзывов
3 года назад
Антон
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валид
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Борис
 
20 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
41 отзыв(-1)
3 года назад
Жанат
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валерий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
8 отзывов
3 года назад
Сергей
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Дмитрий
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артур
 
24 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Евгений
 
34 года
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Анатолий
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Михаил
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Євген
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роберт
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Алексей
 
23 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Кахабер
 
23 года
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 отзыва
3 года назад
Олег
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
3 года назад
Алексей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Роман
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Роман
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
63 отзыва
3 года назад
Алексей
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Петр
 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
27 отзывов(-1)
3 года назад
Новрузов
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
Петр
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
32 отзыва
3 года назад
Георгий
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
день назад
7 отзывов
3 года назад
Константин
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Валерий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 отзыва
3 года назад
Михаил
 
21 год
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
33 отзыва(-1)
3 года назад
Виталий
 
41 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
29 отзывов
3 года назад
Гиоргии
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
21 отзыв
3 года назад
Даниил
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
3 года назад
Никита
 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
3 года назад
Евгений
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Станислав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Франческо
 
21 год
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
Роман
 
21 год
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Роман
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Елена
 
23 года
6 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Матвей
 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Собар-али
 
22 года
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Георгий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
9 отзывов(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужно сделать сайт ( Дизайн готовый в фигма )

    Необходимо разработать сайт на основе готового дизайна в Figma. Задачи включают HTML-верстку, создание бэкенда и обеспечение мобильной адаптации. Ожидается качественное исполнение с учетом всех деталей.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Вёрстка страниц для маркетплейса, есть шаблон React

    Требуется выполнить вёрстку страниц для маркетплейса, используя купленный шаблон React. Ориентир - демо-версия на CMS CS-Cart. Укажите стоимость всей работы и стоимость вёрстки отдельной страницы.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать две страницы простого макета

    Необходимо сверстать две страницы простого макета с использованием HTML. Ожидается качественная адаптивная верстка, соответствующая современным стандартам. Подробности о макете будут предоставлены.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перенести новый дизайн на старый с технологией vue

    $150

    Требуется сверстать новый интерфейс, используя технологию Vue.js, при этом сохранить существующую логику. Основная задача заключается в переносе нового дизайна на старый интерфейс с учетом всех функциональных особенностей.

    Vue.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработки по сайту (cms Opencart)

    $30

    Необходимо выполнить доработки сайта на CMS Opencart, включая HTML-верстку. Все работы должны соответствовать предоставленному техническому заданию. Ожидается качественное выполнение и соблюдение сроков.

    Opencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать фиксированную верстку 2 небольших страниц по макету

    $20

    Необходимо выполнить фиксированную верстку двух небольших страниц по предоставленному макету. При удовлетворительном результате возможна дальнейшая разработка. Ожидается качественная реализация с соблюдением всех требований к верстке.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Социальная сеть и сайт знакомств

    Разработать сайт знакомств с функционалом для размещения фотографий и почтовых ящиков. Включить платные услуги, такие как SMS-переводы и VIP-статус. Главная страница должна содержать разделы: дни рождения, активные пользователи, топ-300, последние комментарии и фотографии. Обеспечить закрытие интимного контента для неавторизованных пользователей. Пример сайта будет предоставлен после обсуждения условий.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать вёрстку на Joomla 3

    $10

    Требуется доработка готовой вёрстки на Joomla 3 по макету. Необходимо вставить оставшиеся элементы, а также поработать со шрифтами и разметкой. Основная работа уже выполнена, требуется завершить проект.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать красивый слайдер на React (можно swiper.js)

    Требуется разработать красивый слайдер на React с возможным использованием библиотеки swiper.js. Необходима качественная HTML-верстка для обеспечения корректного отображения и функциональности слайдера.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад