Доработать вёртску элементов в Wordpress

Необходимо сверстать около 10 страниц(desktop +mobile) для действующего проекта на Laravel, используемый на проекте стэк: [list=1][*]Sass[*]Vue.js[*]jQuery[*]Laravel[*]GitLab[/list] На проекте desktop версия + отдельная мобильная версия.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть заготовка на вордпрессе: http://kinojohn.com/ Надо вёртстку элементов поправить, чтобы стало так: http://prntscr.com/ftu8zs , то есть перенести текстовки (только эти, а не весь текст страницы) на фон изображения.
Надо знать CSS, вёрстку, вордпресс.
Оплата в рублях на Яндекс.Кошелёк, или карту Сбербанка.
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