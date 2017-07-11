Доработать вёртску элементов в Wordpress

Есть заготовка на вордпрессе: http://kinojohn.com/ Надо вёртстку элементов поправить, чтобы стало так: http://prntscr.com/ftu8zs , то есть перенести текстовки (только эти, а не весь текст страницы) на фон изображения.

Надо знать CSS, вёрстку, вордпресс.

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