Сверстать 10 страниц desktop/mobile для проекта на Laravel

[b][i]Ищу опытного верстальщика.[/i][/b] Для начала нужно сделать калькулятор, если мы сработаемся будет достаточно много заказов. [b]Калькулятор :[/b] На лендинг сделать сложный калькулятор стоимости! Пример идентичный есть! Подробности обсудим с исполнителем! Вот посмотрите калькулятор на этом сайте: https://profelektrika.ru/ u нужно сделать ...