Верстка видео плеера с адаптацией под десктопные и мобильные браузеры

Задачи

Сверстать 1 плеер

Сверстать 1 страницу, на которой он расположен

Натянуть верстку на существующий рабочий (HTML+JS) код плеера (можно сразу корректировать)

Отладить на десктопных и мобильных браузерах, если возникнут проблемы

Привести элементы управления плеером к стандартному виду (кнопки, контрол звука взять с youtube).

На странице находится форма ввода из нескольких полей, переключателей, чекбоксов.

Плеер имеет два скина в виде двух CSS - файлов: светлый и темный.

Плеер

Плеер имеет следующие элементы управления:

Кнопка Stop / Play

Контрол управления звуком.

Кнопка полный экран и обратно

Прелоадер или Play по центру.

Верстка страницы, плеера и элементы управления (конпки, переключатель звука, и т.д.) должны корректно работать в последних версиях следующих браузеров:

Chrome Desktop

FF Desktop

Chrome Android

FF Android

Opera Desktop

IE Desktop

Edge Desktop

Safari Mac

Safari iOS

Примечание:

От исполнителя не требуется чтобы плеер работал, показывал видео. Требуется оформить только вид самого плеера и его элементы управления.

Нужно аккуранто привязать верстку через CSS и HTML и убедиться, что верстка не поплыла в других браузерах.

Пишите скайп, стоимость и сроки.