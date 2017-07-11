Верстка макетов бокс 3500 рублей сроки до 14.07.2017 исходники https://drive.google.com/file/d/0B2vRpsDDcZ1hdUVha0Nxc3RIck0/view
Верстка видео плеера с адаптацией под десктопные и мобильные браузеры
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи
- Сверстать 1 плеер
- Сверстать 1 страницу, на которой он расположен
- Натянуть верстку на существующий рабочий (HTML+JS) код плеера (можно сразу корректировать)
- Отладить на десктопных и мобильных браузерах, если возникнут проблемы
- Привести элементы управления плеером к стандартному виду (кнопки, контрол звука взять с youtube).
На странице находится форма ввода из нескольких полей, переключателей, чекбоксов.
Плеер имеет два скина в виде двух CSS - файлов: светлый и темный.
Плеер
Плеер имеет следующие элементы управления:
- Кнопка Stop / Play
- Контрол управления звуком.
- Кнопка полный экран и обратно
- Прелоадер или Play по центру.
- Chrome Desktop
- FF Desktop
- Chrome Android
- FF Android
- Opera Desktop
- IE Desktop
- Edge Desktop
- Safari Mac
- Safari iOS
От исполнителя не требуется чтобы плеер работал, показывал видео. Требуется оформить только вид самого плеера и его элементы управления.
Нужно аккуранто привязать верстку через CSS и HTML и убедиться, что верстка не поплыла в других браузерах.
Пишите скайп, стоимость и сроки.
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