Верстка видео плеера с адаптацией под десктопные и мобильные браузеры

$75
HTML-версткаЗавершен4 заявки187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задачи

  • Сверстать 1 плеер
  • Сверстать 1 страницу, на которой он расположен
  • Натянуть верстку на существующий рабочий (HTML+JS) код плеера (можно сразу корректировать)
  • Отладить на десктопных и мобильных браузерах, если возникнут проблемы
  • Привести элементы управления плеером к стандартному виду (кнопки, контрол звука взять с youtube).
Страница

На странице находится форма ввода из нескольких полей, переключателей, чекбоксов.

Плеер имеет два скина в виде двух CSS - файлов: светлый и темный.

Плеер 

Плеер имеет следующие элементы управления:

  • Кнопка Stop / Play
  • Контрол управления звуком.
  • Кнопка полный экран и обратно
  • Прелоадер или Play по центру.
Верстка страницы, плеера и элементы управления (конпки, переключатель звука, и т.д.) должны корректно работать в последних версиях следующих браузеров:

  • Chrome Desktop
  • FF Desktop
  • Chrome Android
  • FF Android
  • Opera Desktop
  • IE Desktop
  • Edge Desktop
  • Safari Mac
  • Safari iOS
Примечание:

От исполнителя не требуется чтобы плеер работал, показывал видео. Требуется оформить только вид самого плеера и его элементы управления.

Нужно аккуранто привязать верстку через CSS и HTML и убедиться, что верстка не поплыла в других браузерах.

Пишите скайп, стоимость и сроки.

6 лет назад
jack31
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
hudiakov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
C Александром удалось решить достаточно сложную задачу по мобильной верстке, найти решение и довести проект до конца.
Адекватный заказчик. Четкое т.з. Оперативно оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Верстка макетов бокс

    Верстка макетов бокс  3500 рублей сроки до 14.07.2017 исходники https://drive.google.com/file/d/0B2vRpsDDcZ1hdUVha0Nxc3RIck0/view

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка нескольких страниц проекта

    Необходима верстка нескольких страниц проекта. Верстка не адаптивная, элементы просто должны масштабироваться под размеры окна.   На странице main нужно будет подключить javascript слайдеры (по вашему усмотрению). На странице case не нужно копировать весь текст, можно сверстать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка веб-странички

    Нужна кроссбраузерная верстка странички, есть макеты в псд под веб, планшет, смартфон. Из особенностей - слайдер в шапке и меню-гамбургер для всех версий

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ищу опытного верстальщика

    [b][i]Ищу опытного верстальщика.[/i][/b] Для начала нужно сделать калькулятор, если мы сработаемся будет достаточно много заказов. [b]Калькулятор :[/b] На лендинг сделать сложный калькулятор стоимости!  Пример идентичный есть! Подробности обсудим с исполнителем! Вот посмотрите калькулятор на этом сайте: https://profelektrika.ru/ u нужно сделать ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется сверстать лендинг.

    $40

    Требуется сверстать лендинг. Сроки - пять дней с момента утверждения кандидата. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервису: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры своих работ при отклике на проект. Подробности обсудим с кандидатами.

    HTML-верстка34 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно сверстать лендинг

    $25

    Срок: до 11.07.17 12:00 МСК Стоимость 1500 руб. Обязательно кроссбраузерно. Скоросто загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ При отписке на проекты прикрепляйте примеры работ. Все подробности проекта обсудим с кандидатами.

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад