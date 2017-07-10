Joomla 3.7 Создать шаблон страницы продукта

- В общем есть простой сайт на Joomla 3.7 Не адаптивный http://easycaptures.com/fs/uploaded/1091/1659241991.png

- Контент просто вставляется через редактор http://easycaptures.com/fs/uploaded/1091/2559442666.png

- Был придуман вот такой шаблон продукта https://drive.google.com/file/d/0B0hjoj7vOqctX1g0TV9iZHVVcmc/view?usp=sharing Здесь у нас добавились следующие блоки:

1)Блок с картинкой, кратким описанием, кнопкой формы обратной связи "Попробовать бесплатно демо версию"

2)Блок скидки в котором есть текст и кнопка на вторую форму обратной связи.

3)Блок краткого описания продукта с заголовком текстом и кнопкой "Подробнее", при клике на которую раскрывается текст без перезагрузки страницы.

4)Блок преимуществ компании.

- На все продукты будет подобная структура. Меняться будет информация о продукте. Преимущества останутся.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

1)Сверстать этот контент (Не адаптивно). PSD имеется. https://drive.google.com/file/d/0B0hjoj7vOqctRkt5WUhfNVo3N0E/view?usp=sharing

2)Вставить в страницу сверстанный контент. Не обязательно, чтобы эти блоки добавлялись через визуальный редактор. Можем просто HTML копировать при создании новой страницы.

3)Создать 2 всплывающие формы, можно через rsform, можно через другой компонент. При от правке формы на почте должно быть видно с какой страницы пришел запрос.