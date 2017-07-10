Сверстать шаблон по макету и натянуть на CMS Modx

Ребята, всем привет!

Маркетинговому агентству нужно сверстать шаблон главной страницы сайта по готовому шаблону и сделать интеграцию с CMS Modx. Верстка предусматривает анимации, сценарий имеется. Результат – все должно работать как часы. ТЗ по анимации скину в личку исполнителю.

При хорошей работе, будем рекомендовать Вас нашим заказчикам. Возможно и постоянное сотрудничество.

Ждем Ваших предложений!