Интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок885 просмотров

Необходимо прикрутка, верстка и настройка (дизайн уже есть в psd) интернет-магазина на основе Oscommerce Vam edition STS. Знание cms обязательно.

Тема: сантехника и отопление

срочно

Дизайн в приложении.

Просьба писать ориентировочную стоимость и срок выполнения.

16 лет назад
Devres
44 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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