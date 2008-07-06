HTML верстка одной страницы

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен37 заявок598 просмотров

Требуется сверстать одну страничку из psd шаблона. Требования несложные - табличная, безтабличная - без разницы, главное корректное отображение в опере, IE, mozzila. Верстка резиновая. Пишите в личку. ссылка на портфель и контакты.

HTML
17 лет назад
static27
Сергей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
17 лет назад
$25
1 день
По данному проекту, 1-й исполнитель не смог справиться с поставленной задачей, и пришлось выбрать Zodios Studio http://www.weblancer.net/users/Zodios/, сложная html верстка, ошибки дизайнера (которые профессионально подкорректировала Zodios Studio) , не повлияли на срок выполнения заказа, и Zodios Studio назвали сроки выполнения заказа 24 часа, но реально сделали все за 4 часа (даже не ожидал такой скорости...), не требовали предоплаты и сделали свою работу профессионально, в соответствии со всеми моими требованиями..Отлично!!!! Сказать доволен, то будет слабо сказано, - СУПЕР!!!! советую не экономить 5$, а обращаться к профессионалам!!!! рекомендую http://www.weblancer.net/users/Zodios/ - и будет Вам счастье!!!
С Сергеем было приятно работать. Адекватный заказчик. Условия были поставлены четко и понятно. С оплатой не заставил ждать. Можете смело доверять!
Nevill
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
17 лет назад
Nevill
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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