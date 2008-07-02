Верстка электронных книг

Есть система (тестовая версия здесь http://xtender.megabit.ru/~pserv/cdbook/cdbook.ru Login: imposer, password:123 ). В ней необходимо верстать электронные книги (учебники).

Алгоритм таков:

1) Вы получаете книгу в формате *.doc или *.pdf

2) и сидите верстаете :)

Оплата 5000 руб. за книгу. В книге - около 400 страниц.

Все вопросы в личку.

ЗЫ До понедельника ссылка на сервис мб недоступна, глючить и т.д. Кидайте в личку сообщения или оставляйте под проектом.