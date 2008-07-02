Натянуть шаблон Темпл монстерс на Джумлу

Делал заказ на адоптацию шаблона TM на joomlа Переговорили с ним по асе Он согласился Мне необходимо было сдать проект через 2 дня он сказал успеет В день здачи проэкта человек сказал что такое невозможно(адаптировать флешь меню на джумлу) Хотя это далеко не так Сорвал мне проект.....