Кроссбраузерная дивная html+css+jquery

$100
HTML-версткаЗавершен23 заявки275 просмотров
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Требуется дивная верстка макетов для интернет магазина. Выкладываю основные страницы.

Так же будут внутренние типовые страницы, прикрепляю количество.

Нужен ответственный исполнитель. Оплата строго по факту, возможен вариант оплаты по этапно.

Срок исполнения заказа 3-4 дня. Требуется верстальщик с опытом работы, который верстает пиксель в пиксель и понимает как меняются активные элементы.

Особенности главной страницы:

На главной странице есть 2 слайдера - они должны меняться в разное время.

Ярлыки на "Скидка", "Акция" должны подставляться одним дивом, чтобы их можно было использовать на людом блоке.

При наведении на блок - он выделяется (появляется тень)

При наведении в блоке на раздел - он выделяется цветом, слева появляется мини квадратик и картинка слева с товаром меняется.

Должна быть возможность закомментить (скрыть отображение) Корзину, Регистрацию и Авторизацию с сохранением верстки.

HTMLCSSjQuery
10 лет назад
antonstepanin
Степанин 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
maxim_VV
Максим 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$200
6 дней
Все сроки соблюдены. Работа выполнена на отлично. Рекомендую!
С Антоном хорошо сработались. С оплатой никаких проблем и задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
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