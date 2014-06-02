Кроссбраузерная дивная html+css+jquery

Нужно внести изменения в дизайне в адаптивную (все моб. устройства, мобильная версия такая же) верстку главной страницы, в основном нужно подправить верстку которая уже есть+ сделать выпадающее меню. Смотрите файлы джепег то что надо сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дивная верстка макетов для интернет магазина. Выкладываю основные страницы.
Так же будут внутренние типовые страницы, прикрепляю количество.
Нужен ответственный исполнитель. Оплата строго по факту, возможен вариант оплаты по этапно.
Срок исполнения заказа 3-4 дня. Требуется верстальщик с опытом работы, который верстает пиксель в пиксель и понимает как меняются активные элементы.
Особенности главной страницы:
На главной странице есть 2 слайдера - они должны меняться в разное время.
Ярлыки на "Скидка", "Акция" должны подставляться одним дивом, чтобы их можно было использовать на людом блоке.
При наведении на блок - он выделяется (появляется тень)
При наведении в блоке на раздел - он выделяется цветом, слева появляется мини квадратик и картинка слева с товаром меняется.
Должна быть возможность закомментить (скрыть отображение) Корзину, Регистрацию и Авторизацию с сохранением верстки.
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