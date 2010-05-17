Необходимо создать сайт на CMS

HTML-версткаЗавершен10 заявок396 просмотров
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1. Верстка дизайна сайта (дизайн уже есть)

2. Перенос материала с Joomla в новую CMS

3. Движок должен быстро работать при посещаемости 20000 человек в сутки и при 150 активных пользователей онлайн.

Что требуется от CMS:

Добавление блоков, статей, новостей, картинок и т.д должно быть понятно даже секретарю.

Что будет на сайте:

ОБщее – статьи по категориям, каталог фирм (заголовок, описание, логотип, фотографии, адрес и т.д.), новости этих фирм (то есть возможность привязки новостей к фирмам), карта метро с функцией поиска фирм по станциям метро, рейтинг фирм, комментарии к статьям, новостям, фирмам. Консультации специалистов с возможностью задавать вопросы специалистам (список вопросов и ответов должен выводиться)

Социалка – анкета пользователя, добавление пользователями фотографий в свой профиль, количество сообщений под аватаркой, статус онлайн или офлайн, личные сообщения, добавить в друзья, вывод на странице пользователя всех его добавленных статей, новостей, тем на форуме. Форум, блоги. Начисление баллов в копилку пользователей за добавление комментариев, статей, тем на форуме и т.д.. Возможность комментирования анкеты пользователя.

Фотогалерея по категориям. Возможность загрузки фото архивами + наложение ватермарка.

Это общие основные задания, потом нужно будет писать дополнительные модули под наши нужды.

Целое подробное ТЗ по каждому пункту предоставим после выбора исполнителя.

Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки.

14 лет назад
Bruneta
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
maximus007
Максим 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$1750
21 день
Спасибо!
Никаких проблем в процессе сотрудничества не возникало. Процессом и результатом я доволен. Спасибо за сотрудничество
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