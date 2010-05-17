Необходимо создать сайт на CMS

Как выглядит в конечном виде: http://ev9eniy.ru/auto_psd/final.png Похожее сверстанное: http://www.carrentalukraine.com/ Исходники: http://ev9eniy.ru/auto_psd/calculator-step-eng-1.psd http://ev9eniy.ru/auto_psd/calculator-step-eng-2.psd http://ev9eniy.ru/auto_psd/calculator-step-eng-3.psd http://ev9eniy.ru/auto_psd/calculator-step-eng-4.psd Селекты: оставить стандартные, а можно взять такие, как удобнее: http://www.xiper.net/html-and-css-tricks/verstka-form/nice-select-jquery.html .Проверить верстку: 1024x и 1280x должно смотреться одинаково. .Проверить сверстанное: IE6-8, FF 3.5, Opera 9-10, Chrome 3. IE Collection 6-8 http://habrahabr.ru/blogs/browsers/57612/ .Плюс, если код ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Верстка дизайна сайта (дизайн уже есть)
2. Перенос материала с Joomla в новую CMS
3. Движок должен быстро работать при посещаемости 20000 человек в сутки и при 150 активных пользователей онлайн.
Что требуется от CMS:
Добавление блоков, статей, новостей, картинок и т.д должно быть понятно даже секретарю.
Что будет на сайте:
ОБщее – статьи по категориям, каталог фирм (заголовок, описание, логотип, фотографии, адрес и т.д.), новости этих фирм (то есть возможность привязки новостей к фирмам), карта метро с функцией поиска фирм по станциям метро, рейтинг фирм, комментарии к статьям, новостям, фирмам. Консультации специалистов с возможностью задавать вопросы специалистам (список вопросов и ответов должен выводиться)
Социалка – анкета пользователя, добавление пользователями фотографий в свой профиль, количество сообщений под аватаркой, статус онлайн или офлайн, личные сообщения, добавить в друзья, вывод на странице пользователя всех его добавленных статей, новостей, тем на форуме. Форум, блоги. Начисление баллов в копилку пользователей за добавление комментариев, статей, тем на форуме и т.д.. Возможность комментирования анкеты пользователя.
Фотогалерея по категориям. Возможность загрузки фото архивами + наложение ватермарка.
Это общие основные задания, потом нужно будет писать дополнительные модули под наши нужды.
Целое подробное ТЗ по каждому пункту предоставим после выбора исполнителя.
Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки.
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