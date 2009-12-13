Верстка нескольких сайтов

Нужна верстка макета. Выбор падет на того кто сделает все как можно дешевле. Тоесть мне не нужна натяжка. Мне нужна просто верстка. Писать в проект потом в аську 9500598
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен верстальщик, быстрый как свет.
Работал чтоб сам, помощников нет.
Чтобы портфолио было отличное,
профессионал и цены приличные.
Графику надо уметь обработать, шрифты.
Все браузеры, стили должен знать ты.
Про интервалы, абзацы, отступы знаешь,
Валидатор использовать не забываешь.
Если ты любишь делать красиво,
Работать со мной будешь долго, счастливо!
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