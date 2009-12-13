Верстка нескольких сайтов

HTML-версткаЗакрыт27 заявок389 просмотров
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Нужен верстальщик, быстрый как свет.

Работал чтоб сам, помощников нет.

Чтобы портфолио было отличное,

профессионал и цены приличные.

Графику надо уметь обработать, шрифты.

Все браузеры, стили должен знать ты.

Про интервалы, абзацы, отступы знаешь,

Валидатор использовать не забываешь.

Если ты любишь делать красиво,

Работать со мной будешь долго, счастливо!

14 лет назад
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
talex_80
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$600
20 дней
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