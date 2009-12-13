Сверстать авто калькулятор [ PSD, Верстка, Макет]

$25
HTML-версткаЗакрыт10 заявок408 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Как выглядит в конечном виде:

http://ev9eniy.ru/auto_psd/final.png

Похожее сверстанное:

http://www.carrentalukraine.com/

Исходники:

http://ev9eniy.ru/auto_psd/calculator-step-eng-1.psd

http://ev9eniy.ru/auto_psd/calculator-step-eng-2.psd

http://ev9eniy.ru/auto_psd/calculator-step-eng-3.psd

http://ev9eniy.ru/auto_psd/calculator-step-eng-4.psd

Селекты: оставить стандартные, а можно взять такие, как удобнее:

http://www.xiper.net/html-and-css-tricks/verstka-form/nice-select-jquery.html

.Проверить верстку: 1024x и 1280x должно смотреться одинаково.

.Проверить сверстанное: IE6-8, FF 3.5, Opera 9-10, Chrome 3.

IE Collection 6-8

http://habrahabr.ru/blogs/browsers/57612/

.Плюс, если код будет вылидный.

http://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http://google.com

14 лет назад
ev9eniy
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка нескольких сайтов

    Нужен верстальщик, быстрый как свет. Работал чтоб сам, помощников нет. Чтобы портфолио было отличное, профессионал и цены приличные. Графику надо уметь обработать, шрифты. Все браузеры, стили должен знать ты. Про интервалы, абзацы, отступы знаешь, Валидатор использовать не забываешь. Если ты любишь делать красиво, Работать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наверстать макет

    $15

    Нужна верстка макета. Выбор падет на того кто сделает все как можно дешевле. Тоесть мне не нужна натяжка. Мне нужна просто верстка. Писать в проект потом в аську 9500598

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать 10 страниц

    Точнее футер и хедер для страниц есть, нужно доверстать контентую область. Работы на два часа максимум ( половина страниц - просто текстовые)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отверстать макет

    Добрый день. Есть тема в вордпресс, поправленный дизайн макета сайта в PSD, пачка шаблонов под самописный движок на Smarty. Нужен верстальщик, который в результате сделает из дизайна PSD шаблоны под самописный движок. В этом ему поможет тема ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка под joomla 1.0

    Сверстать шаблон под joomla 1.0 Есно по всем правилам, отображение во всех браузерах, валидность и тд. компонент под шаблон готов простомотреть можно по адрессу http://wedding-bells.ru/pro может быть адресс не доступен, показываю со своего компьютера поэтому как будите ...

    Joomla
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка под DLE

    $50

    Приветствую коллеги! Нужна верстка макета под DLE - резинка. Сам макет по сути легкий.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Фоновый рисунок на изображении

    Необходимо сделать так http://viste.ru/smimg.png HTML шаблон и необходимые картинки предоставляю! Оплата WMR p.s. как такового плеера нет, но он и не нужен!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн нужно натянуть на готовый шаблон Joomla

    Макет делался под уже существующий шаблон, что существенно упрощает задачу Демка шаблона - http://www.bestofjoomla.com/index2.php?option=com_bestoftemplate&amp;task=demo&amp;no_html=1&amp;id=1893 т.е. по сути макет нужно натянуть на готовый шаблон. Часть, скорее всего нужно будет переверстать именно под макет, а часть - подправить просто код Архив ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Блог на wordpress

    На этом блоге ualesi.ru 3-ая колонка не отображается, Я предпологаю, что она для рекламы адсенс. хочу туда баннеры ставить, надо как-то html код поменять, да и возможно блог до конца довести, плагины поустанавливать. Цена ...

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад