Верстка Bootstrap

Необходимо сверстать 15 страниц в Bootstrap с поддержкой мобильной разметки. PSD подготовлен профессиональным дизайнером. Нужно доделать главную и потом сделать несколько остальных напишите сколько хотите за главную, и какой тариф по-вашему можно назначить за каждую из внутренних.

Семантическая вёрстка приветствуется.

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