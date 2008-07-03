Верстка джипега

Есть некоторые материал, который представляет собой переведенную статью про фотоаппарат. Вот эту статью: http://www.dpreview.com/reviews/canoneos450d/ Там 35 страниц. Я хочу полностью скопировать эту статью на русском языке вот в такой вид: http://rucanon.ru/photo/450d ...