Верстка макета

Крайне отрицательное мнение! Был сделан заказ на верстку сайта, сделали быстро, это меня порадовало, затем я предложил сделать и сам сайт, все было отлично с ценой договорились, обещали уже сделать через 3-4 дня, и все!!!! После проплаты за верстку вообще пропали! Прошло где то около недели! Я начал получать постоянные отговорки, что мол у программиста с интернетом беда и так далее. Ладно это я еще могу понять, но когда проходит еще неделя и уже выясняется что появилась проблема с каким то вирусом, который прям вылечить нельзя!!! Это уже слишком! Ладно бы если сразу отказались от работы и я бы нашел других исполнителей, нет же нужно тянуть резину, заказ уже горит и заказчики в гневе а я от программистов получаю какие то отговорки!!! ОЧЕНЬ НЕОТВЕТСТВЕННО И БЕЗАЛАБЕРНО! Теперь у меня из-за них куча проблем! Мнение об этой команде у меня сильно упало!!! Ответ: если вы отдаете заказ другомы вы несете ответственость за выполнение работы. PS как оказалось верстка совершенно не качественная! это было мение моих програмистов!