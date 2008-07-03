Необходимо прикрутка, верстка и настройка (дизайн уже есть в psd) интернет-магазина на основе Oscommerce Vam edition STS. Знание cms обязательно. Тема: сантехника и отопление срочно Дизайн в приложении. ...
Верстка макета
Нужно сверстать макет.
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