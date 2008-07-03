Верстка макета

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок313 просмотров

Нужно сверстать макет.

ваша цена и сроки

17 лет назад
spirite2
Дмитрий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

WebKharkov
Андрей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва(-3)
17 лет назад
$50
1 день
Крайне отрицательное мнение! Был сделан заказ на верстку сайта, сделали быстро, это меня порадовало, затем я предложил сделать и сам сайт, все было отлично с ценой договорились, обещали уже сделать через 3-4 дня, и все!!!! После проплаты за верстку вообще пропали! Прошло где то около недели! Я начал получать постоянные отговорки, что мол у программиста с интернетом беда и так далее. Ладно это я еще могу понять, но когда проходит еще неделя и уже выясняется что появилась проблема с каким то вирусом, который прям вылечить нельзя!!! Это уже слишком! Ладно бы если сразу отказались от работы и я бы нашел других исполнителей, нет же нужно тянуть резину, заказ уже горит и заказчики в гневе а я от программистов получаю какие то отговорки!!! ОЧЕНЬ НЕОТВЕТСТВЕННО И БЕЗАЛАБЕРНО! Теперь у меня из-за них куча проблем! Мнение об этой команде у меня сильно упало!!! Ответ: если вы отдаете заказ другомы вы несете ответственость за выполнение работы. PS как оказалось верстка совершенно не качественная! это было мение моих програмистов!

Заявки фрилансеров

WebKharkov
Андрей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва(-3)
17 лет назад

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