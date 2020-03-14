Верстка макета для WP

Здравствуйте. А Вы можете сделать так, чтобы при клике на кнопку появилась форма оформления заказа на инфопродукт и там: 1. Заголовок 2. Название товара 3. Поле ФИО 4. Поле телефон 5. Поле емейл 6. Поле купон (если есть) 7 Итоговая сумма (с ...