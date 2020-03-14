Верстка макета для WP

HTML-версткаЗакрыт7 заявок456 просмотров
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В поисках фрилансера. 

Нужно сверстать главную страницу из 12 экранов (меняются экранами). Минимальная анимация.

100% верстка по макету. Адаптив. Валидность. Кроссбраузерность. Зеленые зоны по pagespeed. 

4 года назад
semak9
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
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