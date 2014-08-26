Есть старый сайт caliper.ru и новый дизайн в фотошопе. Надо натянуть новый дизайн на имеющиеся страницы. Нужно только htms +css CMS нет и не надо. Надо оставить возможность редактирования ...
Верстка сайта букмекерской конторы
Доброго времени суток. нужен грамотный верстальщик для верстки сайта букмекерской конторы. Верстка есть, но ее нужно полностью переделать.
В заявке жду ответ на следующие вопросы:
-примерную стоимость верстки за страницу;
-когда готовы приступить;
-сколько часов в день готовы работать;
-варианты оплаты;
Заявки фрилансеров
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