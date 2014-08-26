Верстка сайта букмекерской конторы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок200 просмотров

Доброго времени суток. нужен грамотный верстальщик для верстки сайта букмекерской конторы. Верстка есть, но ее нужно полностью переделать.

В заявке жду ответ на следующие вопросы:

-примерную стоимость верстки за страницу;

-когда готовы приступить;

-сколько часов в день готовы работать;

-варианты оплаты;

11 лет назад
SG-one
Сергей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-2)

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