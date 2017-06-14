Верстка WP внести изменения

HTML-версткаЗакрыт4 заявки159 просмотров
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Задания здесь, попрошу оценить стоимость и сроки pastebin.com/HyKq3fQr 

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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