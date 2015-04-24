Требуется нарисовать иконку в 2-х видах (до наведения мышки и после) для верхнего меню сайта vincci.ru. Фото исходной картинки в прикрепе. Иконку надо сделать в стиле остальных иконок (объемнее и наклонить светильник назад) ...
Аватарки для двух групп vk
Нужно сделать две аватарки для групп в вконтакте:
1 – для группы "Гавайский массаж" – vk.com/hawaiimass
2 – для группы "Суши с доставкой" – vk.com/sushidaiperm (группа только создана)
Макет предоставлю.
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