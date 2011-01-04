Дизайнер иконок

$2500
Иконки и Пиксель-артЗакрыт7 заявок306 просмотров
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Предлагаем брачный контракт для дизайнера иконок.

Какой же ты, наш избранник?

Ты умеешь красиво рисовать.

От твоих иконок не тошнит.

Ты понимаешь что такое стиль.

Ты знаешь чем отличаются Windows ионки от Mac OS иконок.

Ты знаешь как отрисовать монохромную иконку из цветной.

Тебе не чужд альфа-канал, и твои тени действительно ТЕНИ.

Ты работаешь быстро.

Ты не пропадаешь.

Ты всегда на связи.

В качестве тестового задания ты нарисуешь иконку включения режима Nitro Boost для менеджера закачек. Размер и гамма на твое усмотрение.

13 лет назад
AlexMat
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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