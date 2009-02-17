Нужны красивые изображения для наложения их на фото пользователя (аватар). Тематика сайта "создание аватарок". Пример картинок для наложения можно увидеть на сайте superava.ru Изображения нужны качества не хуже чем на сайте-примере. Кол-во 50 штук.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен favicon для сайта olva.cz
- Похожие заказы
- $1Иконки и Пиксель-арт26 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен фрилансер который умеет рисовать иконки как в приложенном файле. Пишите свои цены за иконку.Иконки и Пиксель-арт35 заявокЗакрыт15 лет назад
- $25
Простые иконки 16 на 16, детали в личке 4-5 wmz за иконкуЗавершен15 лет назад
Gif 13x13, прозрачный фон подробнее на почту, [email protected]Иконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт15 лет назад
Для сайта компании занимающейся изготовлением компакт дисков, печатью на них и изготовлением сопутствующих товаров необходимо 8 иконок для иллюстрации видов деятельности: 1. Тиражирование CD|DVD 2. изготовление Shape CD (компакт диск формы отличной от стандартной круглой) 3. Тиражирование ...Иконки и Пиксель-арт29 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1
Нужно сделать так, чтобы звездочка переливалась.Завершен15 лет назад
- $5
Надо одну такую иконку, тематику сайта и сайт покажи при личной переписке цена которую готов заплатить 5$ без портфолио писать не стоитЗавершен15 лет назад
С примерами велком, контакты оставляем и цену за 1шт. Народ, мне не надо иконки размером 100 на 100 минимум, мне надо маленькую .ico котораяИконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужно нарисовать Иконки персонажей(более 50 шт для 2 расс),локации (более 100 шт) и так далее. все для игры в стиле фентези. Нужно 3-5 художников на постоянную работу (удаленную) ТЗ обязательно !!! пишите,оставляйте контактыИконки и Пиксель-арт36 заявокЗакрыт15 лет назад
http://files.mail.ru/60OZO0 тута псдшка. Задание это сделать кнопки, чтобы светились чистым ярким оранжевым цветом. Пример того как надо - http://cohen-associates.net/ - при наведении. В псдшке уже сделано оранжевое - но коряво - его убрать(это отдельным слоем\эффектом). Сайт на который будет ...Завершен15 лет назад