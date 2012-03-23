Иконка для приложения Android

Для сайта http://b4b.by/ нужен фавикон. Тема сайта- бизнес Бреста. Логотип сайта вышлю в кореле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна иконка для Android приложения. ОДНА, но в разных размерах. На иконке должен быть изображен пасхальный кулич.
Иконка должна соответствовать гайдлайнам (см. http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/icon_design_launcher.html).
Требуются следующие размеры иконки: 256x256, 96x96, 72x72, 48x48, 36x36 .
Пожалуйста, пишите ожидаемый размер оплаты и срок.
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