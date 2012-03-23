Иконка для приложения Android

Иконки и Пиксель-артЗакрыт4 заявки175 просмотров
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Нужна иконка для Android приложения. ОДНА, но в разных размерах. На иконке должен быть изображен пасхальный кулич.

Иконка должна соответствовать гайдлайнам (см. http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/icon_design_launcher.html).

Требуются следующие размеры иконки: 256x256, 96x96, 72x72, 48x48, 36x36 .

Пожалуйста, пишите ожидаемый размер оплаты и срок.

Android
12 лет назад
vdb
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад