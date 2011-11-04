Иконка i

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок302 просмотра

нужно по аналогии сделать кнопку с i (информация)

14 лет назад
adocisua
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Natali_Mis
53 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$4
1 день
Спасибо за работу!
Нормальный заказчик.Четкая задача.Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Natali_Mis
53 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
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Иконки и Пиксель-арт