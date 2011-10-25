Анимированные иконки процентов для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт4 заявки165 просмотров

Простые анимированные иконки. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20% Могут отличаться только тоном и цифрой.

14 лет назад
trafim
49 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров