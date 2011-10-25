необходимо сделать ПРОСТЫЕ аниминированные иконки которые будут изображать скидки в виде процентов. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20.
Анимированные иконки процентов для сайта
Простые анимированные иконки. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20% Могут отличаться только тоном и цифрой.
Заявки фрилансеров
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