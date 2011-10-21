Для iPhone приложения требуется разработать иконку 512x512 пикселей (плюс 57х57 и 114x114 в HD). Приложение предназначено для съемки фотографий с последующим наложением на них уникальных художественных эффектов. ...
Иконки в игре Птичий городок
Здравствуйте,
Нужно нарисовать несколько иконок для игры. ТЗ с описанием иконок прикрепил. Примеры готовых иконок есть.
P.S. В перспективе еще много иконок.
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