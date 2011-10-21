Иконки в игре Птичий городок

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Закрыт10 заявок196 просмотров

Здравствуйте,

Нужно нарисовать несколько иконок для игры. ТЗ с описанием иконок прикрепил. Примеры готовых иконок есть.

P.S. В перспективе еще много иконок.

14 лет назад
stolar
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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