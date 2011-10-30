Иконка для сайта bet-on-markets.ru

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Завершен4 заявки152 просмотра

Нужно сделать favicon.ico для сайта http://bet-on-markets.ru/. Иконка должна олицетворять собой символ удачи, например золотая подкова. Возможно вы предложите что-нибудь более интересное. Главное - иконка должна быть стильной, узнаваемой, должна хорошо выделяться в поисковой выдаче.

14 лет назад
waysfinder
Роман 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Mega-Omega
Владимир 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
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Заявки фрилансеров

Mega-Omega
Владимир 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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