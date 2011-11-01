Обновление иконок

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен8 заявок215 просмотров

Нужно переделать\ обновить одну фавиконку плюс ещё четыре иконки. Дизайн их есть, разрабатывать ничего не нужно, нужно только сделать их яркими, чёткими, сочными.

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14 лет назад
stels33
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Mega-Omega
Владимир 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$12
2 дня
Профессиональное отношение к клиенту. Доволен результатом работы и коротким сроком выполнения проекта. Рекомендую!
Очень положительный заказчик знает то, что хочет получить. Своевременная оплата. Будем сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mega-Omega
Владимир 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад