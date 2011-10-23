Требуется сделать иконки на основе приложенного рисунка. Нужно отрисовать белые символы, которые находятся на кнопках, на прозрачном фоне. Размеры: 20*20,26*26,30*30,40*40,60*60 формат - png, белые изображения на прозрачном фоне. вектор: ...
Приватный проект для Ананьев Матвей (MatArt)
Нужно нарисовать иконку для android-приложения в различных разрешениях (32x32, 48x48, 72x72, 96x96, 512x512)
Выбранный исполнитель
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